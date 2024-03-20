تعرف على موعد مباراة إسبانيا وكولومبيا الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يطمح منتخب إسبانيا في استغلال التوقف الدولي للتجهيز بأفضل شكل ممكن ليورو 2024 التي تقام الصيف المقبل في ألمانيا.

لذلك اختار "لا روخنا" مواجهة أمام خصم لاتيني قوي هو منتخب كولومبيا وذلك على أرضية ملعب لندن ضمن إطار ودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إسبانيا ضد كولومبيا الودية 2024 على ملعب لندن بالعاصمة البريطانية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة إسبانيا وكولومبيا الودية 2024؟

تقام مباراة إسبانيا وكولومبيا الودية 2024 يوم الجمعة 22 مارس 2024 على ملعب لندن الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 23:30 بتوقيت السعودية، 22:30 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكولومبيا الودية 2024؟

تذاع مباراة إسبانيا وكولومبيا الودية 2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إسبانيا - كولومبيا الجمعة 22 مارس 2024

23:30 السعودية، 22:30 مصر beIN Sports HD 1 لندن حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لإسبانيا أمام كولومبيا 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس دي لا فوينتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3