جدول مباريات ومجموعات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
|
Euro 2024 drawGetty Images
تصفيات كأس أوروباإسبانياهولندافرنساإيطالياإنجلتراالبرتغالتركياقبرصالنرويجاليونانبلجيكا

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024، الفرق المشاركة، والقنوات الناقلة....

تنطلق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، يوم الخميس 23 مارس 2023، على أن تستمر حتى السادس والعشرين من مارس لعام 2024.

وتستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024، في شهر يونيو للعام القادم، ومن المتوقع أن نشاهد بطولة قوية، خاصة بعد النسخة الاستثنائية الأخيرة للمسابقة، وبكل تأكيد سيكون بداية الحماس من التصفيات.

وستحدد التصفيات المنتخبات التي ستلحق بألمانيا للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا القادمة، إما بالتأهل المباشر أو بالملحق في نهاية التصفيات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، جدول مباريات وترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024.

ما هو نظام تصفيات يورو 2024؟

كما ذكرنا سابقًا، سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

وسيشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وسيتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، ستتكون سبع مجموعات منهم من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

ما هي القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية، وهي الناقل الحصري للتصفيات في المنطقة.

وإن لم تستطع متابعة المباريات عبر شاشة التلفاز، فسيقوم موقع جول بنقل أبرز المباريات عن طريق خدمة البث المباشر، والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

جدول ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024

المجموعة الأولى:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إسبانيا00000000
2اسكتلندا00000000
3النرويج00000000
4جورجيا00000000
5قبرص00000000

المجموعة الثانية:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1هولندا00000000
2فرنسا00000000
3أيرلندا00000000
4اليونان00000000
5جبل طارق00000000

المجموعة الثالثة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إيطاليا00000000
2إنجلترا00000000
3أوكرانيا00000000
4مقدونيا الشمالية00000000
5مالطا00000000

المجموعة الرابعة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1كرواتيا00000000
2ويلز00000000
3أرمينيا00000000
4تركيا00000000
5لاتفيا00000000

المجموعة الخامسة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1بولندا00000000
2التشيك00000000
3ألبانيا00000000
4جزر فارو00000000
5مولدوفا00000000

المجموعة السادسة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1بلجيكا00000000
2النمسا00000000
3السويد00000000
4أذربيجان00000000
5إستونيا00000000

المجموعة السابعة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1المجر00000000
2صربيا00000000
3الجبل الأسود00000000
4بلغاريا00000000
5ليتوانيا00000000

المجموعة الثامنة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الدنمارك00000000
2فنلندا00000000
3سلوفانيا00000000
4كازاخستان00000000
5آيرلندا الشمالية00000000
6سان مارينو00000000

المجموعة التاسعة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1سويسرا00000000
2إسرائيل00000000
3رومانيا00000000
4كوسوفو00000000
5روسيا البيضاء00000000
6أندورا00000000

المجموعة العاشرة:

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1البرتغال00000000
2البوسنة والهرسك00000000
3آيسلندا00000000
4لوكسمبورج00000000
5سلوفاكيا00000000
6ليشتنشتاين00000000

جدول مباريات تصفيات يورو 2024

الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
كازاخستان - سلوفينياالخميس 23 مارس 2023،
17:00 مصر، 18:00 السعودية		-أستانا أرينا
الدنمارك - فنلنداالخميس 23 مارس 2023،
21:45 مصر، 22:45 السعودية		-باركن ستاديون
البوسنة والهرسك - آيسلنداالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-بيلينو بولي
سان مارينو - آيرلندا الشماليةالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-سان مارينو ستاديوم
مقدونيا الشمالية - مالطاالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-تودور برويسكي
سلوفاكيا - لوكسمبورجالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-أنتونا مالاتينسكيو
إيطاليا - إنجلتراالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-دييجو أرماندو مارادونا
البرتغال - ليشتنشتاينالخميس 23 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-خوسيه الفالادي
بلغاريا - الجبل الأسودالجمعة 24 مارس 2023،
19:00 مصر، 20:00 السعودية		-لودوجوريتس أرينا
فرنسا - هولنداالجمعة 24 مارس 2023،
21:45 مصر، 22:45 السعودية		-ملعب فرنسا
النمسا - أذربيجانالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-والد ستوديوم باشينج
التشيك - بولنداالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-فورتونا أرينا
مولدوفا - جزر فاروالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-زيمبرو
السويد - بلجيكاالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-فريندز آرينا
صربيا - ليتوانياالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-راجكو ميتيتش
جبل طارق - اليونانالجمعة 24 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-ألجارفي
اسكتلندا - قبرصالسبت 25 مارس 2023،
16:00 مصر، 17:00 السعودية		-هامبدن بارك
إسرائيل - كوسوفوالسبت 25 مارس 2023،
19:00 مصر، 20:00 السعودية		-بلومفيلد
روسيا البيضاء - سويسراالسبت 25 مارس 2023، 19:00 مصر، 20:00 السعودية-كارادجورده
أرمينيا - تركياالسبت 25 مارس 2023، 19:00 مصر، 20:00 السعودية-ريبابليكان ستايديوم
إسبانيا - النرويجالسبت 25 مارس 2023،
21:45 مصر، 22:45 السعودية		-لا روزاليدا
كرواتيا - ويلزالسبت 25 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-ستاديون بولود
أندورا - رومانياالسبت 25 مارس 2023، 21:45 مصر، 22:45 السعودية-الملعب الوطني

الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
كازاخستان - الدنماركالأحد 26 مارس 2023،
15:00 مصر، 16:00 السعودية		- أستانا أرينا
سلوفينيا - سان مارينوالأحد 26 مارس 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستوزيك ستاديوم
ليشتنشتاين - آيسلنداالأحد 26 مارس 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-رينبارك
إنجلترا - أوكرانياالأحد 26 مارس 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ويمبلي
مالطا - إيطالياالأحد 26 مارس 2023،
20:45 مصر، 21:45 السعودية		-ناشيونال ستاديوم
لوكسمبورج - البرتغالالأحد 26 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-ستاد لوكسمبورج
آيرلندا الشمالية - فنلنداالأحد 26 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-ويندسور بارك
سلوفاكيا - البوسنة والهرسكالأحد 26 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-تيهيلن بول
هولندا - جبل طارقالإثنين 27 مارس 2023،
20:45 مصر، 21:45 السعودية		-ملعب فينورد
النمسا - إستونياالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-والد ستوديوم باشينج
مولدوفا - التشيكالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-زيمبرو
بولندا - ألبانياالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-الملعب الوطني
السويد - أذربيجانالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية- فريندز آرينا
المجر - بلغارياالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-بوشكاش آرينا
آيرلندا - فرنساالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-أفيفا
الجبل الأسود - صربياالإثنين 27 مارس 2023، 20:45 مصر، 21:45 السعودية-بودجوريكا سيتي ستاديوم

اختيارات المحررين