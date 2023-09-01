تعرف على موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

سينهي كل من برشلونة وأوساسونا مباريات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإسباني بمباراتهما سويًا على ملعب إل سادار.

برشلونة يطمح لمواصلة الانتصارات وتضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة بينما يطمح أوساسونا لتعزيز موقعه في الجدول.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 3 سبتمبر 2023 على ملعب إل سادار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أوساسونا - برشلونة الأحد 3 سبتمبر 2023

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

TOD إل سادار

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - جول كوندي - سيرجي روبرتو

خط الوسط: أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج

خط الهجوم: جافي - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي