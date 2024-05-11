تعرف على موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب "فيلا بارك" مباراة تجمع بين ثالت ورابع الدوري الإنجليزي ليفربول وأستون فيلا على أرض الأخير.

المباراة تأتي في ظل فقدان ليفربول حظوظه في الحصول على الدوري الإنجليزي، بينما يدخل أستون فيلا المباراة وقد ضمن المركز الرابع المؤدي إلى دوري أبطال أوروبا..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الإثنين 13 مايو 2024 على ملعب فيلا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب المعلق أستون فيلا - ليفربول الإثنين 13 مايو 2024

22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 1 فيلا بارك حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:=

التشكيل: 4-3-3