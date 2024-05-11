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Ollie Watkins Aston Villa Wataru Endo Liverpool(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب "فيلا بارك" مباراة تجمع بين ثالت ورابع الدوري الإنجليزي ليفربول وأستون فيلا على أرض الأخير.

المباراة تأتي في ظل فقدان ليفربول حظوظه في الحصول على الدوري الإنجليزي، بينما يدخل أستون فيلا المباراة وقد ضمن المركز الرابع المؤدي إلى دوري أبطال أوروبا..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الإثنين 13 مايو 2024 على ملعب فيلا بارك.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة أستون فيلا وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعبالمعلق
أستون فيلا - ليفربولالإثنين 13 مايو 2024
22:00 السعودية ومصر		beIN Sports HD 1فيلا باركحفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:=

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطواتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز
خط الهجومديوجو جوتا - محمد صلاح - داروين نونيز
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