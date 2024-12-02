موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد المقدمة من الجولة التاسعة عشر في الدوري الإسباني 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل ريال مدريد ضيفًا على منافسه الصعب أتلتيك بيلباو ضمن المباراة المقدمة من الجولة 19 من الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس في واحدة من المباريات التي لا تحتمل أي تعثر.

ريال مدريد يطمح في الاستمرار على نهج النتائج الإيجابية في الدوري الإسباني، إذ قلص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة كما أنّ لديه مواجهة مؤجلة مع فالنسيا.

وسوف يتم خوض مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشر في الدوري الإسباني، وذلك بسبب منافسة الرباعي (برشلونة، ريال مايوركا، ريال مدريد، أتلتيك بيلباو) على السوبر الإسباني والمقام في يناير المقبل.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على ملعب سان ماميس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية..

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو وريال مدريد عبر قناة beIN Sports HD 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب أتلتيك بيلباو - ريال مدريد الأربعاء 4 ديسمبر 2024،

22:00 مصر ، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 حفيظ الدراجي سان ماميس

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني 2024-2025