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Andreas Christensen Antoine Griezmann Barcelona Atletico MadridGetty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

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تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة من قمم الدوري الإسباني التي ستكون اختبارًا حقيقيًا لبرشلونة حين يواجه خارج أرضه أتلتيكو مدريد في واحدة من أهم مباريات المسابقة.

المباراة تجري بينما يملك برشلونة 61 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك أتلتيكو مدريد 55 نقطة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة هو يوم الأحد 17 مارس 2024، على ملعب سفيتاس متروبوليتانو.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
أتلتيكو مدريد - برشلونةالأحد17 مارس 2024،
23:00 مصر، 22:00 السعودية		beIN Sports HD 1سفيتاس متروبوليتانوحسن العيدروس

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التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمىيان أوبلاك
خط الدفاعماريو هيرموسو - ستيفان سافيتش - أكسيل فيتسل - ناهويل مولينا
خط الوسطرودريجو دي بول - كوكي - ماركوس يورينتي - صامويل لينو
خط الهجومأنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمارك أندريه تير شتيجن
خط الدفاعجواو كانسيلو - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جول كوندي
خط الوسطأندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز
خط الهجومرافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

ما هي إصابات أتلتيكو مدريد أمام برشلونة ومتى تعود؟

خوسيه خيمينيزإصابة عضليةنهاية مارس 2024
ماركوس باولوالرباط الصليبييونيو 2024
فيتولوالرباط الصليبيغير معروف

ما هي إصابات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد ومتى تعود؟

فرينكي دي يونجعقب القدمأبريل 2024
بيدريعضلات الفخذ

أبريل 2024

جافيقطع في الرباط الصليبييونيو 2024
أليخاندرو بالديإصابة عضليةيونيو 2024
ماركوس ألونسوالظهر30 مارس 2024
فيران توريسالفخذ17 مارس 2024
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