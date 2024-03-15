موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة من قمم الدوري الإسباني التي ستكون اختبارًا حقيقيًا لبرشلونة حين يواجه خارج أرضه أتلتيكو مدريد في واحدة من أهم مباريات المسابقة.

المباراة تجري بينما يملك برشلونة 61 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك أتلتيكو مدريد 55 نقطة في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة القوية..

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جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة هو يوم الأحد 17 مارس 2024، على ملعب سفيتاس متروبوليتانو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق أتلتيكو مدريد - برشلونة الأحد17 مارس 2024،

23:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 سفيتاس متروبوليتانو حسن العيدروس

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التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى يان أوبلاك خط الدفاع ماريو هيرموسو - ستيفان سافيتش - أكسيل فيتسل - ناهويل مولينا خط الوسط رودريجو دي بول - كوكي - ماركوس يورينتي - صامويل لينو خط الهجوم أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى مارك أندريه تير شتيجن خط الدفاع جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جول كوندي خط الوسط أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز خط الهجوم رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

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