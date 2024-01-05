موعد مباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Mikel Arteta ArsenalGetty
كأس الاتحاد الانجليزيArsenal v LiverpoolArsenalLiverpool

تعرف على موعد مباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مباراة قمة من العيار الثقيل تأتي في المراحل الأولى من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وتجمع بين ليفربول وآرسنال لحساب دور الـ 64.

ليفربول يلعب منقوصًا من نجمه الأبرز محمد صلاح الذي يعسكر مع منتخب مصر استعدادًا لكأس إفريقيا 2023 التي تقام في كوت ديفوار.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز التفاصيل.

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ما موعد مباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

تقام مباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 على ملعب "الإمارات" يوم الأحد 7 يناير 2023.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق نقل مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر TOD.

جيميني ستاديون سبورتوي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
آرسنال - ليفربولالأحد 7 يناير 2024
18:30 مصر، 19:30 السعودية		beIN Sports HD 1الإماراتعصام الشوالي

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة بالتشكيل الآتي:-

التشكيل: 4-3-3

إنياكي بينيا

أليخاندرو بالدي - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - هيكتور فورت

أوريول روميو - سيرجي روبرتو - فيرمين لوبيز

جواو فيليكس - لامين يامال - فيتور روكي

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