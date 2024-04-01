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بلال محمد

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الأهليدوري روشن السعودي

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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لحساب مباريات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا أمام الوحدة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

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الأهلي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على الاتحاد في ديربي جدة بالجولة الماضية، ويريد الراقي مواصلة حصد النقاط لحسم التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024 على استاد الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الوحدة والأهلي على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الوحدة - الأهليالجمعة 5 أبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC HDمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية

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