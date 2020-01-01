موعد مباراة الهلال وباختاكور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد باختاكور الأوزبكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، وما هي القنوات الناقلة؟

انتزع حامل اللقب للموسم الماضي صدارة المجموعة من باختاكور بعد تحقيقة لفوز صعب اليوم بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهم علي ستاد الجنوب في قطر في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أسيا .

ويقع الهلال في المجموعة الثانية مع باختاكور الأوزبكي، و شباب الأهلي دبي الإماراتي ، وشهر خودرو الإيراني، وبعد هزيمة باختاكور اليوم أصبح لدى فرسان فزاع فرصة للمنافسة على المركز الثاني في المجموعة بعد فوزه على شهر خوردرو.

ارتفع رصيد زعيم أسيا إلي ٩ نقاط حيث أنه كان يمتلك 6 نقاط من فوزين قبل توقف البطولة بسبب جائحة كورونا بفوز على الفريق الإماراتي بهدفين مقابل هدف وعلى باديديه بهدفين مقابل لاشئ، واحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف باختاكور قبل أن يقلب الموازين ويحتل الصدارة بعد حصوله على النقاط الكاملة في مباراة اليوم.

أخبار الهلال اليوم | ثنائي الزعيم يغيب عن لقاء الشباب والقائمة الآسيوية كاملة

ما هو موعد مباراة الهلال وباختاكور؟

من المقرر أن يواجه الهلال نظيره باختاكور مره أخرى في مباراة العودة ضمن أحداث الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أسيا يوم الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ ميلاديًا الموافق 29 محرم ١٤٤٢ هجريًا في ملعب الجنوب بمدينة الوكرة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وباختاكور؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات beIN Sports وكذلك قنوات الدوري والكأس.

المزيد من الفرق

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.