موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال أمام التعاون في الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل الهلال بملعب الملك فهد الدولي نظيره التعاون، في مباراة قوية ستقام لحساب الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون هذا الموسم يعيش حالة استثنائية تحت قيادة مدربه باتريس كارتيرون، إذ يتواجد في المرتبة الرابعة برصيد 21 نقطة ويحلم بالاقتراب أكثر وأكثر من القمة.

في الوقت نفسه يود الهلال أن يوقف سلسلة النتائج السلبية في الآونة الأخيرة المتمثلة في ثلاثة تعادلات متتالية أمام الشباب والباطن والاتحاد، جعلت صدارته على المحك وفي خطر شديد.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال والتعاون وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الهلال والتعاون؟

موعد مباراة الهلال والتعاون هو الأربعاء الموافق 20 يناير 2021، الموافق 7 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، الخامسة وعشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون؟

تمتلك قنوات السعودية الرياضية، حقوق بث إذاعة الدوري السعودي للمحترفين، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة قمة الجولة الرابعة عشر من الدوري عبر شاشتها.

ولكن إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فلا توجد مشكلة، يمكنك متابعة خدمة البث المباشر، التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.