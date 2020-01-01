موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟...

يلتقي الهلال فريق ضمك على ملعب فيصل بن فهد في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، يوم السبت 31 أكتوبر 2020 ميلادياً الموافق 14 ربيع الأول 1442 هجرياً.

تعادل نادي الهلال مع أبها في المباراة التي جمعت بينهم ضمن أحداث الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري السعودي، على ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة أصبح الزعيم في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 4 نقاط بعد الفوز على في الجولة الأولى على العين والتعادل مع زعيم الجنوب الذي من الحصول على أولى نقاطه في من مباراة الأزرق.

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يخوض الهلال مواجهه جديدة أمام نادي ضمك بعد فوزه الأخير على نادي أبها في نصف نهائي كأس الملك، ليضرب موعدًا مع النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ما هو موعد مباراة الهلال ضد ضمك؟

موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة الثالثة من الدوري السعودي هو يوم السبت 31 أكتوبر 2020 الموافق 14 ربيع الأول 1442 هجرياً.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:15 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة الهلال وضمك على القناة الأولى.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفزيون، فيمكنك متابعة البث الكتابي للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.