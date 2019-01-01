موعد مباراة الهلال ضد ضمك، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد ضمك فى الجولة السابعة من الدوري السعودي لموسم 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد جامعة الملك سعود أبوابه لاستضافة مباراة الهلال ضد ضمك يوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 19 صفر 1441 هجرياً، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20.

حافظ الزعيم على تصدره لجدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان بعد انتصاره الأخير على الاتفاق بنتيجة (4-1) ليرتفع رصيده إلى النقطة 16، وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوحدة أقرب مُنافسيه، بينما يأتي الأهلي والفيصلي في المركز الثالث والرابع على التوالي برصيد 11 نقطة.

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حتى الآن يُقدم الموج الأزرق موسمًا رائعًا، حيث استطاع أن ينتصر في مباريات من الـ6 مباريات التي خاضها في الدوري، وعلى الرغم من التعادل الوحيد الذي صدم عشاق الزعيم الآسيوي في الجولة الثالثة أمام الفيحاء، إلا أنهم قد عادوا من جديد لتحقيق الانتصارات، في حين أن فريق ضمك يحتل المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فقط، حيث حقق انتصاراً وتعادلاً وحيدين.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال القادمة ضد ضمك في إطار الجولة السابعة من الدوري السعودي 2019-20.

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موعد مباراة الهلال ضد ضمك والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - ضمك جامعة الملك سعود الجمعة 18 أكتوبر 2019،

19 صفر 1441،

18:05 السعودية، 17:05 مصر KSA SPORT

الغيابات والتشكيل المتوقع للهلال

لا توجد غيابات في صفوف الزعيم بسبب الإصابة أو الإيقاف ، وسيكون الموج الأزرق في كامل جاهزيته في مباراته أمام ضمك.

سيبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بنفس طريقته وأسلوب لعبه منذ توليه المهمة، ففي حراسة المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه ياسر الشهراني، على البليهي، جانج هيون سون، محمد البريك، وسيدفع بكنو وسلمان الفرج، في خط الوسط، بينما سيقود هجوم الموج الأزرق في هذا اللقاء جوميس.

التشكيل | 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سون - محمد البريك

سلمان الفرج - محمد كنو

سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

الغيابات والتشكيل المتوقع لمضك

لن يفتقد ضمك لأي من لاعبيه سواء للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق جاهز لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية امام الموج الأزرق.

سيبدأ المدرب محمد كوكي بشمس الدين رحماني في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي باباكار سار، جورجي فيليبي وجمعان الدوسري، مع الإعتماد على الثنائي محسن ياجور وعبد العزيز سعيد الشهراني في خط الهجوم.

التشكيل | 3-5-2

بشمس الدين رحماني

باباكار سار - جورجي فيليبي - جمعان الدوسري

حسن رغفاوي - زكرياء حدراف - زيزينيو - عبد الرحمن السفري - حمد الجيزاني