تشافي: هزيمة الهلال أثرت علينا والريان استحق الفوز

السد يعاني من تبعات الهزيمة أمام الزعيم السعودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعترف الإسباني تشافي هيرناديز؛ المدير الفني للسد القطري، بمعاناة فريقه من تبعات الهزيمة الثقيلة أمام الهلال السعودي، مؤكدًا أنها أثرت على اللاعبين بشكل كبير خلال مواجهة الريان.

الزعيم تلقى الهزيمة اليوم السبت، أمام الريان في كلاسيكو قطر برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة السادسة من دوري نجوم قطر. (طالع تقرير المباراة)

وقبلها بأيام، هزُمت كتيبة المدرب الإسباني برباعية مقابل هدف وحيد، أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال تشافي، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشعر بحزن كبير للخسارة، علينا العمل والعودة بقوة، لأن كرة القدم مكسب وخسارة، وفي الأخير الريان قد مباراة جيدة".

وأضاف: "أهنئ الريان، فقد استحق الفوز الليلة، المباراة كانت بمثابة حلبة الملاكمة وهم حسموها، ونجحوا في خلق عديد الفرص".

المدرب الإسباني تابع عن تأثر فريقه بالهزيمة في البطولة القارية: "بالتأكيد كان لها تأثير، لكن كذلك الريان قدم عمل مميز واستحق الفوز، وكان يجب علينا بذل المزيد من الجهد لحصد النقاط".

واختتم: "لدي إيمان كبير بنفسي وباللاعبين، سنواصل العمل، وإذا تغلبنا على العربي، سنعود للصدارة، وإن كان الموسم هذا لن يكون سهلًا على الإطلاق".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد السد عند النقطة 12 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد الريان إلى النقطة 12 في المركز الرابع.