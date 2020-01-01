موعد مباراة الهلال الودية ضد الشعلة والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والشعلة الودية استعداداً لعودة الدوري السعودي بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة؟

يواصل الهلال استعداداته لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهذه المرة بمباراة ودية أمام خصوم قوي وهو الشعلة، أحد الأندية الناشطة في دوري الأمير محمد بن سلمان (الدرجة الأولى).

الشعلة تعاقد في الأيام الأخيرة مع المدرب المصري أسامة نبيه ليقوده في الفترة المقبلة بعد نجاحاته السابقة في دوري الدرجة الأولى السعودي أيضًا، ما من شأنه أن يجعل المباراة صعبة نوعًا ما على الموج الأزرق.

خاض الزعيم ثلاث مباريات ودية حتى الآن استعدادًا لعودة الدوري السعودي في أغسطس، الأولى كانت ضد التعاون وانتهت بالفوز بهدفٍ نظيف سجله صالح الشهري من ركلة جزاء، ثم واجه الزعيم الطائي وفاز عليه بهدفين سجلهما سيباستيان جوفينكو وعمر خريبين، وأخيرًا أمام الفيحاء، لتكون مباراة الشعلة هي الأخيرة قبل مواجهة النصر الرسمية الأولى.

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يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاطٍ كاملة عن النصر الوصيف، ويأمل في أن يستمر بدون هزائم في 2020 عن العودة في أغسطس المقبل.

الآن نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد الشعلة والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الهلال والشعلة الودية؟

سوف تقام مباراة الهلال والشعلة مساء الإثنين الموافق 27 يوليو 2020، الموافق 5 ذو الحجة 1441، على ستاد الملك سلمان بن عبد العزيز بنادي الهلال.

لم يعلن حتى الآن عن موعد انطلاق المباراة.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشعلة الودية؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن مباريات الهلال الودية السابقة لم تنقل على أي قناة.