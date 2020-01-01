كم ربح الهلال ماليًا من "ملعب الجامعة" خلال السنوات الثلاثة الماضية؟

الهلال خسر مناقصة الملعب للسنوات القادمة

كشف الإعلامي السعودي عبد المحسن الجحلان عن أرباح الهلال المالية من ملعب جامعة الملك سعود خلال السنوات الثلاثة الماضية التي استأجره خلالهم من شركة صلة الرياضية السعودية الفائزة بمناقصة استئجار واستثمار الملعب عام 2017.

الهلال تقدم بنفسه للفوز بحق استثمار واستئجار الملعب خلال المناقصة الأخيرة التي أقيمت في يونيو الماضي لكنه خسرها لصالح شركة الوسائل السعودية، والتي فازت بالعقد لمدة 10 سنوات مقابل 265 مليون ريال سعودي.

المزيد من الفرق

الجحلان حل ضيفًا على برنامج الحصاد الرياضي عبر فضائية سبورت 24 السعودية وأكد أن اسم الهلال ضاعف قيمة الملعب المالية أضعافًا كثيرة، مضيفًا "اسم الهلال يُعطي قيمة كبيرة لأي مشروع، حتى لو كان لاعب يتم ربطه بالفريق ليرتفع سعره، ما بالك بملعب كبير يلعب عليه الهلال مبارياته".

أضاف "أرقام استئجار الملعب تضاعفت أربع مرات عن العقد السابق، وهذا كله بفضل الهلال ولعبه على الملعب خلال السنوات الثلاثة الماضية، بل إني أظن أن هدف أندريه كاريلو في نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوروا لعب دورًا مهمًا في هذا لأن جعل اسم الملعب يُتداول عالميًا بشكل كبير".

وعن مكاسب الهلال المالية خلال السنوات الثلاثة الماضية مدة استفادته من "محيط الرعب"، قال الجحلان المعروف بميوله الهلالية "دخل الهلال من ملعب الجامعة كان يُقدر سنويًا بـ15 مليون ريال سعودي".

تابع "مجلس إدارة النادي كان يدفع سنويًا 7 ملايين ريال مقابل عمليات التشغيل وخلافه، مما يعني أن أرباح النادي سنويًا من الملعب كانت تصل إلى 8 ملايين ريال، أي أنه حقق ربحًا قدره 24 مليون ريال سعودي خلال السنوات الثلاثة".