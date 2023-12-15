موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد أبها، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 18 لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

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يستضيف ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، مباراة تجمع بين الهلال وأبها، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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الهلال يسير بخطى ثابتة في دوري روشن السعودي، ولا يزال متربعًا على الصدارة بعد الفوز على الوحدة بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، مبتعدًا بفارق عشر نقاط عن النصر الذي لم يلعب في الجولة بسبب مشاركة منافسه الاتحاد في كأس العالم للأندية.

أما أبها، فلم يحقق أي انتصار في الخمس مباريات الأخيرة، ونجح فقط في كسر سلسلة الهزائم بالتعادل مع الحزم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال وأبها في الجولة 18 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال وأبها في الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الهلال وأبها على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - أبها الخميس 21 ديسمبر 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD

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مدينة الأمير فيصل بن فهد

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