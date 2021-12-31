موعد مباراة الهلال القادمة في السوبر السعودي والقنوات الناقلة

بطولة جديدة تدق باب الهلال، عندما يلتقي مع الفيصلي بملعب الملك فهد الدولي لحساب كأس السوبر السعودي.

وللمصادفة التقى الفريقان قبل أيام في الدوري السعودي بأحد أكثر المباريات إثارة، عندما حوّل الهلال تأخره بهدفين لفوز بثلاثية.

وتُوِّج الموج الأزرق بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، بينما فاز الفيصلي بدرع كأس خادم الحرمين الشريفين بالتغلب على التعاون بالنهائي.

مباراة مثيرة متوقعة خصوصًا مع ما يعيشه مدرب الهلال، ليوناردو جارديم، من ضغوطات الإقالة في حالة الخسارة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال والفيصلي في كأس السوبر، وما هي القنوات الناقلة.

متى موعد مباراة الهلال القادمة؟

موعد مباراة الهلال والفيصلي هو الخميس الموافق 6 يناير 2022، بملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي؟

تذاع مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والفتح كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.