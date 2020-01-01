موعد مباراة الهلال الودية ضد الطائي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والطائي الودية استعداداً لعودة الدوري السعودي بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

سيواجه الهلال السعودي نظيره الطائي في ثاني مبارياته الودية استعداداً لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيعود الدوري السعودي للانطلاق في الرابع من شهر أغسطس القادم، بحسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان الزعيم قد تمكن من التغلب في مباراته الودية الأولى على التعاون، التي جرت أحداثها يوم الإثنين، بهدف واحد دون رد، سجله صالح الشهري من ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

المزيد من الفرق

ومن المعروف أن الهلال كان يتصدر ترتيب مسابقة الدوري السعودي قبل توقفه برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ملاحقه النصر.

وسيواجه الفريق في عودته الأولى للمسابقة غريمه النصراوي، في مباراة مرتقبة ستجرى بينهما في الخامس من الشهر القادم، ضمن منافسات الجولة 23.

والآن نستعرض معًا موعد مباراة الهلال والطائي الودية، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

أخبار الهلال اليوم | من عجز جوميس أمامهم والفوز في أول لقاء ودي

ما هو موعد مباراة الهلال والطائي الودية؟

موعد المباراة الودية بين الهلال والطائي ، هو يوم الجمعة 17 يوليو 2020، الموافق 26 ذو القعدة 1441.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال الودية ضد الطائي؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن القناة حتى الآن لم تُعلن عن إذاعة مباراة الهلال والطائي .