أخبار الهلال اليوم | غيابات ودية التعاون ومفاوضات نجم باوك

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 13 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 13 يوليو 2020 ...

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فيديو | جانج هيون سو: دفاع الهلال لن يتأثر وأحلم بثاني ألقابي الآسيوية

أجرى الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي، حوارًا مطولًا مع الكوري الجنوبي جانج هيون سو؛ مدافع الفريق، للحديث حول كواليس الفترة الماضية، وانطباعه عن الزعيم وغيرها من المواضيع.

الكوري الجنوبي حضر إلى الرياض مؤخرًا، للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ما جاء في الحوار.. " اقرأ الحوار كاملًا "

لاعب باوك: أرحب بالانتقال للهلال والعمل مع لوشيسكو مجددًا

كشف البرازيلي ماوريسيو جونيور، لاعب وسط فريق باوك اليوناني، عن أنه مرحب بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال ، والعمل من جديد تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

لوشيسكو كان مدرب ماوريسيو في نادي باوك، قبل توليه مهمة تدريب الهلال في الصيف الماضي، حيث نجح في قيادة الفريق اليوناني لتحقيق الدوري والكأس الموسم الماضي. " اقرأ التفاصيل "

التعاون يستبعد 3 لاعبين من مواجهة الهلال الودية

استبعد الجهاز الفني لفريق نادي التعاون،، الثلاثي هيلدون راموس وسميحان النابت وإبراهيم العتيبي، من مواجهة الهلال الودية، بهدف منحهم بعض الراحة.

ويواجه التعاون نظيره الهلال مساء اليوم الإثنين وديًا، ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

3 إصابات بالهلال قبل ودية التعاون

أدى فريق نادي الهلال تدريبه مساء أمس الأحد، وذلك استعدادًا لمواجهة التعاون مساء اليوم الإثنين وديًا، استعدادًا لاستئناف دوري المحترفين.

وتواجد ثلاثي الفريق محمد الشهلوب وعبد الله المعيوف وسلمان الفرج في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، بعد تعرضهم لكدمات.