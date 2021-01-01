موعد مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الوحدة في الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل النصر على ملعبه مرسول بارك نظيره الوحدة، في قمة كبيرة تجمع بينهما لحساب الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل العالمي استفاقته التي بدأت مع إقالة المدرب روي فيتوريا، والتي تكللت بالانتصار الثالث على التوالي بالدوري، وكان ضحية الجولة الماضية هو الرائد.

الآن بات النصر في المركز العاشر برصيد 17 نقطة، وشيئًا فشيئًا يقترب من مراكز القمة، لكن في سبيل تحقيق تلك الغاية سيكون عليه عبور الوحدة العنيد تحديدًا أمام الكبار.

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فرق مدينة مكة لم يُهزم على مدار الشهر الأخير كله واستعاد عافيته بعدد من الانتصارات أوصلته إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة، حتى وإن تعادل في آخر مباراتين سلبيًا.

في هذا التقرير نتعرف معًا على موعد مباراة النصر والوحدة وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة النصر والوحدة؟

موعد مباراة النصر والوحدة هو الأربعاء 20 يناير 2021، الموافق 7 جمادى الآخر 1442 هجريًا، بملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة؟

تمتلك قنوات السعودية الرياضية، حقوق بث إذاعة الدوري السعودي للمحترفين، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة قمة الجولة الرابعة عشر من الدوري عبر شاشتها.

ولكن إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فلا توجد مشكلة، يمكنك متابعة خدمة البث المباشر، التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.