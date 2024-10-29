موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والهلال في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل النصر نظيره الهلال في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 على ملعب الأوب بارك.

ويريد الهلال عدم التفريط في أي نقاط لمواصلة مسيرته نحو الحفاظ على لقبه الذي حققه عن جدارة الموسم الماضي.

لكنه يواجه النصر الذي سيعتبر تلك المباراة مباراة حياة أو موت لإنزال الهلال من عليائه ومواصلة طريقه كمنافس على اللقب.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والهلال في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 1 نوفمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والهلال على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق النصر - الهلال الجمعة 1 نوفمبر 2024،

21:00 السعودية ، 20:00 مصر SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 1 SD الأول بارك فارس عوض حماد العنزي

التشكيل المتوقع للنصر أمام الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ستيفانو بيولي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل 4-2-4 حراسة المرمى عبدالرحمن الصانبي خط الدفاع سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - سالم النجدي خط الوسط عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أنجيلو جابرييل خط الهجوم ويسلي جاسوفا - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع للهلال أمام النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل 4-3-3 حراسة المرمى ياسين بونو خط الدفاع جواو كانسيلو - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - رينان لودي خط الوسط ناصر الدوسري - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ماركوس ليوناردو خط الهجوم سالم الدوسري - نيمار - ألكسندر ميتروفيتش

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بالدوري السعودي؟

على مستوى الدوري السعودي، التقى الهلال والنصر في 118 مباراة، فاز الهلال في 43 مباراة، وفاز النصر في 42 مباراة، وتعادلا سويًا في 33 مباراة.

هذه الأرقام توحي بمستوى التنافسية القوي بين الفريقين العريقين في مسابقة الدوري السعودي.

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض بكافة البطولات؟

سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 178 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للهلال في 71 مرة، بينما فاز النصر في 61 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 46 مرة.

وتعتبر أكبر نتيجة فاز بها الهلال في دوري المحترفين موسم 2016-17 بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف للنصر.

وعلى الصعيد الآسيوي، لم يتواجه الهلال مع النصر في دوري أبطال آسيا، إلا مرة وحيدة كانت في نصف نهائي البطولة لعام 2021، وحينها فاز الهلال بهدفين مقابل هدف.