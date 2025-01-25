موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الفتح في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يطمح النصر لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدمة في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من صراع الصدارة.

في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف النصر فريق الفتح، ويدخل الراقي المباراة وعينه على الانتصار فقط على حساب صاحب المركز الأخير.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والفتح في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأحد 26 يناير 2025 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والفتح على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب التعليق النصر - الفتح الأحد 26 يناير 2025

20:00 السعودي، 19:00 مصر SSC 1 HD الأول بارك راشد الدوسري SSC 5 HD حاتم بطيشة

التشكيل المتوقع للنصر أمام الفتح في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ستيفانو بيولي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3