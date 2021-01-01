موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد الفتح في الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، مباراة هامة بين النصر والفتح، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

العالمي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية، بعد الفوز بالسوبر السعودي على حساب الهلال، والفوز على التعاون بثلاثية نظيفة، والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

ويحتل النصر المركز السادس من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الرابع الذي لعب 17 مباراة.

على الجانب الآخر الفتح في الفترة الأخير يمر بمرحلة صعبة، إذ فشل الفريق في تحقيق أي فوز بآخر خمس مباريات، ويقترب من مناطقة الهبوط، ويسعى للهروب منها والاستفاقة تكون أمام العالمي.

الفتح يحتل المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة النصر والفتح، في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي؟

تقام المباراة يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 16.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح في الدوري السعودي؟

تمتلك شبكة قنوات السعودية الرياضية، حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك متابعتها عبر موقع جول في خدمة البث المباشر والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.