موعد مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد التعاون في الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

نجح النصر في اقتناص لقب السوبر السعودي للسنة الثانية على التوالي بعد الفوز على الهلال اليوم في المباراة النهائية التي لعبت على ملعب الملك فهد، والتي انتهت بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشيء لصالح العالمي.

ويستعد فارس نجد لخوض مباراة جديدة أمام فريق التعاون ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان على استاد جامعة الملك سعود.

يحتل النصر مركز متأخر قليلاً في ترتيب الدوري السعودي بسبب النتائج السيئة التي حققها مع بداية الموسم، ويحاول الآن العودة للمربع الذهبي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.

أما التعاون فأصبح رصيده 25 نقطة في المركز الرابع في الدوري، بعد التعادل السلبي أمام مضيفه الفيصلي على ملعب الملك سلمان.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد التعاون وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة النصر ضد التعاون؟

موعد مباراة النصر والتعاون هو الخميس 4 فبراير 2021، الموافق 22 جمادى الآخر 1442 هجريًا في ستاد جامعة الملك سعود.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع المباراة عبر شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والتعاون الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - التعاون الخميس 4 فبراير 2021،

22 جمادى الآخر 1442،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الرياضية السعودية ستاد جامعة الملك سعود

التشكيل المتوقع للنصر

بعد انتهاء مباراة السوبر بين الهلال والنصر، أعلن المدافع البرازيلي مايكون عن رحيله عن العالمي، ونشر عبر حسابه على إنستجرام رسالة وداع لجماهير النصر.

أما عن موقف بيتي مارتينيز فلم يتضح حتى الآن، وقد يغيب عن الفريق للإصابة، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي..

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عبد الرحمن العبيد - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

علي الحسن - بيتروس

خالد الغنام - عبد المجيد الصليهم - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

التشكيل المتوقع للتعاون

لا توجد غيابات في صفوف التعاون قبل مباراة النصر، وسيكون الفريق جاهز لمهمة صعبة هي الفوز على العالمي المنتشي بالفوز بكأس السوبر على حساب الهلال.

التشكيل | 4-2-3-1

كاسيو

حسن كادش - أحمد عسيري - ياجو سانتوس - ياسين برناوي

ساندرو مانويل - ريان الموسى

عبد الله الجوعي - لياندر تاوامبا - سيدريك أميسي

عبد الله ساني