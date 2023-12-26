يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مباراة هامة تجمع بين التعاون والنصر، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.
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النصر يطمح في مواصلة المطاردة للهلال المتصدر في منافسة حامية الوطيس على لقب دوري روشن السعودي 2023-2024 ولذلك لا يوجد أي هامش لفقدان النقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة التعاون والنصر في الجولة 19 لمنافسات الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..
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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
موعد مباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 30 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة التعاون والنصر على شاشتها.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|التعاون - النصر
السبت 30 ديسمبر 2023
|SSC HD
شاهد
|مدينة الملك عبدالله الرياضية