موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الوحدة في الجولة الخامسة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف النصر نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب نادي الأول بارك.

النصر استعاد نغمة الانتصار بعد الفوز على الاتفاق في دوري روشن السعودي ثم تجاوز الحزم في كأس الملك.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والوحدة في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 27 سبتمبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة والثلث مساءً بتوقيت السعودية ومصر، السابعة والثلث بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والوحدة على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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