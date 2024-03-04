موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

SHAHID

تستمر كتيبة النصر في شق طريقها نحو المنافسة على لقب دوري روشن السعودي حينما تستضيف فريق الرائد في الجولة 23 من البطولة على ملعب الأول بارك.

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النصر لا يزال في المركز الثاني بعد التعادل مع الحزم في الجولة الماضية، ويطمح في العودة إلى طريق الانتصارات ليواصل الضغط على المتصدر الهلال ليحقق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2018-2019.

بينما يعاني الرائد بشكل كبير هذا الموسم، وسيعمل على الخروج بنيتجة إيجابية أمام النصر، تساعده في مشواره في الهروب من مناطق الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 7 مارس 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والرائد على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الرائد الخميس 7 مارس 2024،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC HD

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