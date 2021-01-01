موعد مباراة النصر ضد القادسية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر ضد القادسية في الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-21، وما هي القنوات الناقلة؟

يحل نادي النصر السعودي ضيفًا ثقيلاً على القادسية في الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي 2021، وذلك على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

خسر النصر في آخر مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التي كانت ديربي الرياض ضد الشباب برباعيةٍ نظيفة، ليتوقف رصيده عند النقطة 25 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، وهذه الخسارة هي السابعة للعالمي في الدوري هذا الموسم الذي يقدم فيه مستوياتٍ سيئة لا ترضي الأنصار.

يمتلك القادسية نفس رصيد فارس نجد من النقاط لكنه متأخر عنه بمركز بفارق الأهداف، وقد فاز في آخر مبارياته في الدوري على التعاون بهدفين نظيفين، وسيسعى بالتأكيد إلى استغلال تراجع النصر الكبير هذا الموسم، وتحقيق انتصار يقربه من المربع الذهبي ويكتب في تاريخ النادي.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة النصر ضد القادسية؟

موعد مباراة النصر ضد القادسية هو يوم الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 6 رجب 1442، وتقام على ملعب الأمير سعود بن جلوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة وعشر دقائق بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية؟

تمتلك شبكة القنوات السعودية الرياضية حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة القادسية ضد النصر عبر موقع جول، والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.