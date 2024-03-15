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شاهد مباريات النصر في دوري روشن السعودي عبر
بلال محمد

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

Al Nassr FCAl Nassr FC v Al Taeeدوري روشن السعوديAl Taee

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الطائي في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

لحساب مباريات الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2023-2024، يستضيف النصر، نظيره الطائي على ملعب الأول بارك.

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النصر، يدخل المباراة منتشيًا بالفوز الهام على الأهلي، في الجولة الماضية وسيعمل على مواصلة الانتصارات، ليواصل الضغط على المتصدر الهلال ليحقق اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2018-2019.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 30 مارس 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة النصر والطائي على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
النصر - الطائيالسبت 30 مارس 2024،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		SSC HDالأول بارك

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