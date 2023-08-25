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موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Cristiano Ronaldo - Nassr 2023Al Nassr Twitter
النصر vs الشبابدوري روشن السعوديالنصرالشباب

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

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يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة قوية وهامة في رابع جولات دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي ستجمع النصر والشباب.

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النصر، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفوز على الفتح بخماسية في المباراة الأخيرة، ويسعى للخروج بنقاط المباراة كاملة أمام الشباب العنيد، خاصة بعد التعثر في أول مباراتين بالدوري.

أما الشباب، فيمر بفترة صعبة هذا الموسم، إذ لم يتمكن الليوث حتى الآن من تحقيق أي انتصار في الدوري، بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة، ويتمنى الشباب أن تكون بداية تصحيح المسار أمام النصر في المباراة القوية.

المباراة التالية

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب في الدوري السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم أن يستمتعوا به عبر تطبيق SHAHID.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
النصر - الشبابالثلاثاء 29 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		SSC
شاهد 		الأول بارك

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 86574كريم بنزيما
  • 8978خاليدو كوليبالي
  • 15906روبرتو فيرمينو
  • 7138نجولو كانتي
  • 17105مارسيلو بروزوفيتش
  • 35605صفقة أخرى
171306 الأصوات

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