موعد مباراة النصر الودية ضد الدرعية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر والدرعية الودية استعداداً لعودة الدوري السعودي بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يلتقي النصر مع نظيره الدرعية في مباراة ودية جديدة من سلسلة الوديات الاستعدادية لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقرر في شهر أغسطس بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وتُعد هذه هي المباراة الودية الخامسة للعالمي منذ العودة إلى التدريبات في مطلع يوليو الحالي، حيث سبق وأن فاز على الأنوار بعشرة أهداف لهدف ثم فاز على الشعلة بهدف نظيف وهُزم من الفتح بثلاثية لهدف والتقى كذلك مع الرائد.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ومن المقرر أن تكون أول مباراة بعد العودة أمام المتصدر وغريمه التقليدي الهلال، ما يدعو كتيبة روي فيتوريا إلى الاستعداد بأفضل وسيلة ممكنة في محاولة للحفاظ على لقب الدوري لديهم للعام الثاني على التوالي.

المزيد من الفرق

والآن نستعرض معًا موعد مباراة النصر والدرعية الودية، والقنوات الناقلة..

ميسي .. أسطورة برشلونة لا يؤمن بفلسفة كرويف!

ما هو موعد مباراة النصر والدرعية الودية؟

موعد المباراة الودية بين النصر والدرعية هو يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 7 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والدرعية الودية؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن القناة حتى الآن لم تُعلن عن إذاعة مباراة النصر والدرعية.