موعد مباراة المنتخب السعودي وفنزويلا الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة أمام فنزويلا ضمن استعداد الأخضر لكأس العالم قطر 2022، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لكأس العالم 2022، والذي تأهل له باستحقاق قبل الجولة الأخيرة من الدور الثالث في تصفيات آسيا في مجموعة ضمت اليابان وأستراليا.

سجل الأخضر بذلك مشاركته السادسة في المونديال في تاريخه، وقد كانت الأولى والأفضل في الولايات المتحدة 1994، عندما وصل الصقور لدور الستة عشر للمرة الأولى والأخيرة حتى الآن.

أوقعت قرعة كأس العالم 2022 المنتخب السعودي في مجموعة صعبة، يتواجد بها أحد المرشحين للعودة بالكأس منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي، وبجانبه منتخبي المكسيك وبولندا.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة السعودية وفنزويلا الودية والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي أمام فنزويلا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فنزويلا هو الخميس 9 يونيو 2022، على استاد نويفا لا كوندومينا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي الاستعدادية لكأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

وستذاع مباراة السعودية وفنزويلا على القناة الأولى SSC1، كما يمكنك متابعتها عبر الإنترنت من خلال شاهد أو خدمة البث المباشر من جول.