جدول مباريات المنتخب السعودي للتحضير إلى كأس العالم 2022

بعد أن أنهى مهمة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بنجاح منقطع النظير، يوجه المنتخب السعودي الآن أنظاره إلى مونديال قطر، والاستعدادات الخاصة التي سيقوم بها "الأخضر" قبل البطولة.

قرعة كأس العالم 2022، التي أقيمت في أبريل الماضي في العاصمة القطرية، لم تكن رحيمة بالمنتخب السعودي، الذي وقع في المجموعة الثالثة.

وتضم المجموعة إلى جانب السعودية منتخبات الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، وهي منتخبات لها باع كبير في المنافسات الدولية والإقليمية، مما يعقد من مهمة "الأخضر" في المونديال القادم.

وخلال الفترة الماضية، عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الفرنسي هيرفي رينارد على قدم وساق من أجل تحضير "الأخضر" بأفضل طريقة ممكنة لخوض كأس العالم 2022.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن مؤخرًا عن التحضيرات التي سيقوم بها المنتخب السعودي من أجل كأس العالم 2022، بالإضافة إلى المباريات الودية التي سيلعبها الفريق.

ما هي تحضيرات المنتخب السعودي لكأس العالم 2022؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد أن المنتخب السعودي سيقيم معسكرًا تحضيريًا في مدينة إليكانتي الإسبانية ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شهري يونيو وسبتمبر المقبلين.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين في كل معسكر، بإجمالي أربع مباريات خلال المعسكرين.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وينطلق المعسكر الأول من يوم 31 مايو وحتى 9 يونيو 2022، فيما يبدأ المعسكر الثاني في 17 سبتمبر 2022، ويمتد حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه.

تحضيرات المنتخب السعودي لكأس العالم الموعد المعسكر الأول 31 مايو إلى 9 يونيو 2022 المعسكر الثاني 17 إلى 27 سبتمبر 2022

ما هي مباريات المنتخب السعودي الودية استعدادًا لكأس العالم 2022؟

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم ثلاثة منافسين بالفعل من أصل أربعة سيلعب ضدهم "الأخضر" مبارياته الودية القادمة.

وسيلعب المنتخب السعودي أمام كولومبيا في الخامس من يونيو، على أن يواجه فنزويلا يوم 9 يونيو 2022.

وخلال معسكر سبتمبر، سيلعب "الأخضر" أمام الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، فيما لم يتحدد بعد المنافس الرابع، والذي سيكون على الأرجح منتخبًا أوروبيا.

الاتحاد السعودي لكرة القدم اختار ثلاثة منتخبات من أمريكا الجنوبية، بالنظر إلى أنه سيواجه منتخبين من أمريكا الشمالية والجنوبية في كأس العالم 2022، وهما الأرجنتين والمكسيك.

وبالتالي، فإن مواجهة ثلاثة منتخبات من المدرسة اللاتينية قد يساعد هيرفي رينارد على التعود على أسلوب اللعب اللاتيني قبل انطلاق كأس العالم 2022.





المباراة الموعد النتيجة الملعب السعودية - كولومبيا الأحد 5 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر نويفا لا كوندومينا السعودية - فنزويلا الخميس 9 يونيو 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر نويفا لا كوندومينا السعودية - الإكوادور الجمعة 23 سبتمبر 2022 نويفا لا كوندومينا

ما مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثالثة والتي يتواجد فيها الأرجنتين والمكسيك وكذلك بولندا.

وسوف يفتتح مبارياته في المونديال بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر ثم بولندا يوم 26 نوفمبر وفي الجولة الثالثة يلعب ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.

من يواجه المنتخب السعودي إذا تأهل من مجموعات كأس العالم 2022؟

المنتخب السعودي يحتاج إلى التأهل من المجموعة الثالثة لضمان خوض مباريات ثمن النهائي، ولكن المنافسة لن تكون سهلة في ظل وجود منتخبات قوية مثل بولندا والمكسيك والأرجنتين في المجموعة.

لكن في حال تأهل، فسوف يواجه البطل أو وصيف المجموعة الرابعة والتي تضم فرنسا والدنمارك وتونس بجانب إما منتخب الإمارات أو أستراليا

ووصل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم في 6 مناسبات كأفضل منتخب عربي، لكنّه لم يتجاوز دور المجموعات سوى مرة واحدة في المشاركة الأولى عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.