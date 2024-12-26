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Saudi Arabia Iraq Gulf Cupsocial gfx/ Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة

كأس الخليجالسعودية v العراقالسعوديةالعراق

تعرف على موعد مباراة المنتخب السعودي والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة قوية، تجمع المنتخب العراقي أمام نظيره السعودي ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

المنتخبان نجحا في الفوز على نفس الخصم "اليمن" بنفس فارق الأهداف "هدف واحد" بينما هزما من نفس المنتخب "البحرين" ولكن بفارق هدف واحد في حالة السعودية، وفي الحالة العراقية بفارق هدفين.

لذلك يملك السعوديون أفضلية تحقيق نتيجتين لضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي، وهما نتيجتا التعادل أو الفوز، بقاء الوضع على ما هو عليه بالتعادل يعني أن السعودية ستتأهل في المركز الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما في حالة فوز السعودية فستتأهل أيضًا بالوصافة لأن البحرين ضمنت الصدارة، حتى لو تعرضت للهزيمة من اليمن في المباراة الأخيرة، في ظل تفوقها على الثنائي السعودية والعراق في المواجهات المباشرة.

في حالة هزيمة السعودية أمام العراق تخرج مباشرة، ويتأهل العراق إلى الدور الثاني وصيفًا للمجموعة خلف المنتخب البحريني.

المباراة التالية

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

ما موعد مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة السعودية والعراق في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم السبت 28 ديسمبر 2024، على استاد جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس ودبي الرياضية وSSC.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
السعودية - العراقالسبت 28 ديسمبر 2024،
17:30 السعودية، 18:30 الإمارات		SSC News HDفهد العتيبي

جابر الأحمد الدولي

راشد الدوسري
الشارقة الرياضيةموسى عيد
دبي الرياضيةرؤوف خليف
الكأس 1خليل البلوشي
عمان الرياضيةشبيب الحبسي
البحرين الرياضية HD 2حمد الشملان

تشكيل السعودية المتوقع أمام العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب هيرفي رينارد المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىنواف العقيدي
خط الدفاعياسر الشهراني - علي البليهي - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط

محمد كنو - مصعب الجوير - عبد الإله المالكي
خط الهجومعبد الله الحمدان - عبد الإله هوساوي - عبد الله رديف

تشكيل العراق المتوقع أمام السعودية في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب خيسوس كاساس علي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىجلال حسن
خط الدفاعريبين سولاقا - زيد تحسين - أحمد مكنزي - مصطفى سعدون
خط الوسطأمجد عطوان - أحمد ياسين - إبراهيم بايش
خط الهجومزيدان إقبال - أيمن حسين - علي جاسم
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