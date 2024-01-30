تعرف على موعد موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة بعد الخروج من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة ضد طاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026.

أخفق المنتخب السعودي فيما تطلع إليه أنصاره الذين كانوا يرغبون في حصد النجمة الآسيوية الرابعة في تاريخهم، حين خرج الأخضر بقيادة مدربه روبرتو مانشيني من دور الـ 16 أمام منتخب كوريا الجنوبية.

ويعود الأخضر السعودي للجدولة الاعتيادية خارج البطولة، حيث ينتظر في شهر مارس مواجهة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 ضد منتخب طاجكستان.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة بعد الخروج من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة ضد طاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات وترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026

ما موعد مباراة السعودية وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026؟

تقام مباراة السعودية وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الخميس 21 مارس 2024. على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية وطاجكستان في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات ssc.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.