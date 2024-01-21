تعرف على موعد مباراة المغرب القادمة ضد زامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات والتشكيل المتوقع...

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سيواصل المنتخب المغربي حملته للوصول إلى لقبه الثاني في كأس أمم إفريقيا حين يواجه منتخب زامبيا الصعب في مباراة لن تكون سهلة على كتيبة المدرب وليد الركراكي.

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ويطمح أسود الأطلس لإثبات أنفسهم كفريق من بين أفضل الفرق المرشحة للتتويج بالبطولة، بعد السقوط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام الكونغو، وسيعملون على حسم التأهل والخروج بنقاط المباراة كاملة.

في السطور التالية من موقع "جول".. نقدم لكم موعد مباراة المنتخب المغربي القادمة ضد زامبيا والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 حتى النهائي والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 ؟

تقام مباراة منتخب المغرب وزامبيا يوم الأربعاء 24 يناير 2024 على ملعب لوران بوكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وزامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس إفريقيا 2023.

وتم تغيير اسم القنوات beIN AFCON،ويمكن مشاهدة المباريات على الإنترنت عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - زامبيا الأربعاء 24 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب beIN AFCON لوران بوكو

تشكيل المغرب المتوقع لمباراة زامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023

من المتوقع أن يعتمد وليد الركراكي على العناصر الآتية:

التشكيل: 4-3-3

ياسين بونو

يحيى عطية الله - نايف أكرد - شادي رياض - أشرف حكيمي

عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - سليم أملاح

حكيم زياش - يوسف النصيري - عبد الصمد الزلزولي

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