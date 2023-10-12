جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة وترتيب المجموعات وكل ما تريد معرفته

مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج.

منتخب المغرب هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو رابع العالم والذي حقق إنجازًا لا ينسى في تاريخ الكرة العربية.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

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ما هي مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023؟

تتكون بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات، كل مجموعة تشتمل على 4 منتخبات، وأتت مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 على النحو التالي:-

المجموعة الأولى

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كوت ديفوار 0 0 0 0 0 0 0 0 2 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكونغو الديمقراطية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هو نظام كأس أمم إفريقيا 2023؟

يخوض 24 منتخبًا مرحلة المجموعات في 6 مجموعات يتأهل من كل واحدة صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16.

يكتمل ثمن النهائي بتأهل أفضل 4 فرق أصحاب المركز الثالث في المجموعات برصيد النقاط ثم الأهداف ثم اللعب النظيف.

ثم يخوض كل فريق مباراة دور الـ 16 ويتأهل الفائزون الثمانية إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي ثم يخوض فريقان فقط مباراة النهائي، والمهزومان في المربع الذهبي يخوضان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب

الجولة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب

الجولة الثالثة