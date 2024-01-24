تعرف على موعد مباراة المغرب القادمة ضد جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة لحساب دور الـ 16 من البطولة.

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سيواصل المنتخب المغربي حملته للوصول إلى لقبه الثاني في كأس أمم إفريقيا حين يواجه منتخب جنوب إفريقيا الصعب في مباراة لن تكون سهلة على كتيبة المدرب وليد الركراكي.

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ويطمح أسود الأطلس لإثبات أنفسهم كفريق من بين أفضل الفرق المرشحة للتتويج بالبطولة، بعد أن تأهلوا في صدارة مجموعتهم برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

في السطور التالية من موقع "جول".. نقدم لكم موعد مباراة المنتخب المغربي القادمة ضد جنوب إفريقيا والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 حتى النهائي والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023 ؟

تقام مباراة منتخب المغرب وجنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 على ملعب سان بيدرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كأس إفريقيا 2023.

وتم تغيير اسم القنوات beIN AFCON،ويمكن مشاهدة المباريات على الإنترنت عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المغرب - جنوب إفريقيا الخميس 30 يناير 2024

22:00 مصر، 21:00 المغرب beIN AFCON سان بيدرو

تشكيل المغرب المتوقع لمباراة جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا 2023

من المتوقع أن يعتمد وليد الركراكي على العناصر الآتية:

التشكيل: 4-3-3

ياسين بونو

يحيى عطية الله - نايف أكرد - يونس عبد الحميد - أشرف حكيمي

عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - عبد الحميد صابيري

حكيم زياش - أيوب الكعبي - سفيان بوفال

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