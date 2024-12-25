تعرف على موعد مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة قوية، تجمع المنتخب الكويتي أمام نظيره القطري ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بنية الفوز ولا شيء آخر وسط حسابات معقدة للمجموعة التي يتصدرها المنتخب العماني بنفس رصيد النقاط مع المنتخب الكويتي الذي يكفيه التعادل لضمان التأهل بينما يتشبث القطريون بالفوز لمواصلة الإيمان بحظوظهم. .

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 والقنوات الناقلة والمجموعات

ما موعد مباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة الكويت وقطر في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، على استاد جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الكويت وقطر في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب الكويت - قطر الجمعة 27 ديسمبر 2024،

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات SSC News HD جعفر الصليح استاد جابر الأحمد الدولي حماد العنزي الكويت الرياضية - دبي الرياضية رؤوف خليف الكأس - أبو ظبي الرياضية - الشارقة الرياضية عبدالحميد الجسمي البحرين الرياضية HD 1 سلمان الحدي مرايا 2 موسى عيد

تشكيل الكويت المتوقع أمام قطر في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب خوان أنطونيو بيتزي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-2-3-1 حراسة المرمى خالد الرشيدي خط الدفاع خالد محمد إبراهيم – سامي الصانع – فهد الهاجري – مشاري غنام المحور سلطان العنزي - رضا أبو جبارة خط الوسط محمد دحم - أحمد الظفيري - عيد الرشيدي خط الهجوم يوسف ناصر

تشكيل قطر المتوقع أمام الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 26"

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس جارسيا المباراة بالتشكيل التالي:-