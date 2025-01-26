موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

حقق الهلال فوزًا عامًا على الوحدة في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليستمر في سباق الصدارة مع الاتحاد.
لذلك يتطلع للسير على نفس المنوال حين يحل ضيفًا ثقيلًأ على القادسية في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة القادسية والهلال في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
ما موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 27 يناير 2025 على ملعب الأمير محمد بن فهد.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة القادسية والهلال على شاشتها.
لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|القادسية - الهلال
|الإثنين 27 يناير 2024
20:00 السعودية، 19:00 مصر
|SSC
|الأمير محمد بن فهد
تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025:
|التشكيل| 4-3-3
|حراسة المرمى
|ياسين بونو
|خط الدفاع
|كانسيلو - كوليبالي - علي البليهي - لودي
|خط الوسط
|روبن نيفيش - سافيتش - مالكوم
|خط الهجوم
|سالم الدوسري - ناصر الدوسري - ليوناردو