موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد القادسية في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

حقق الهلال فوزًا عامًا على الوحدة في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليستمر في سباق الصدارة مع الاتحاد.

لذلك يتطلع للسير على نفس المنوال حين يحل ضيفًا ثقيلًأ على القادسية في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة القادسية والهلال في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 27 يناير 2025 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

GOAL

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة القادسية والهلال على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب القادسية - الهلال الإثنين 27 يناير 2024

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC الأمير محمد بن فهد

تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025: