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بلال محمد

موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

القادسية v الهلالدوري روشن السعوديالهلالالقادسية

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد القادسية في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

حقق الهلال فوزًا عامًا على الوحدة في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليستمر في سباق الصدارة مع الاتحاد.

لذلك يتطلع للسير على نفس المنوال حين يحل ضيفًا ثقيلًأ على القادسية في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة القادسية والهلال في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الإثنين 27 يناير 2025 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر..

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ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة القادسية والهلال على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
القادسية - الهلالالإثنين 27 يناير 2024
20:00 السعودية، 19:00 مصر		SSCالأمير محمد بن فهد

تشكيل الهلال المتوقع أمام القادسية في دوري روشن السعودي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاعكانسيلو - كوليبالي - علي البليهي - لودي
خط الوسطروبن نيفيش - سافيتش - مالكوم
خط الهجومسالم الدوسري - ناصر الدوسري - ليوناردو
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