موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الشباب في الجولة السابعة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل النصر، ضيفًا ثقيلًا على الشباب ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن 2024-2025، على استاد نادي الشباب.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة من الانتصارات، كان آخرها الفوز على العروبة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، سيعمل على مواصلتها أمام الشباب، للاستمرار في ملاحقة الاتحاد والهلال، على قمة الدوري.

بينما يدخل الشباب، اللقاء بعد خسارة من ضمك، وسيهدف مصالحة جماهيره والتسلح بعامل الأرض والجمهور، ليواصل استمراره داخل المربع الذهبي.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الشباب والنصر في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 18 أكتوبر 2024 على ملعب نادي الشباب.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الشباب والنصر على شاشتها.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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