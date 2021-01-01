موعد مباراة السوبر السعودي بين الهلال والنصر والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر السعودي 2020، موعد مباراة الهلال والنصر، القنوات الناقلة، الملعب ومن هو البطل التاريخي لكأس السوبر؟

بعد طول انتظار، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباراة كأس السوبر للموسم الماضي 2019-20، والتي ستقام في موعد متأخر هذا العام بسبب فيروس كورونا.

سيواجه الهلال النصر في نسخة هذا العام من كأس السوبر السعودي ، وذلك بعد أن فاز الزعيم بثنائية الدوري السعودي وكأس الملك، وحصل العالمي على المركز الثاني في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ستكون مباراة ديربي الرياض في كأس السوبر السعودي 2020 مختلفة، حيث يقدم نادي الهلال مستويات جيدة منذ بداية الموسم، فيما يعاني نادي النصر من تراجع في نتائجه وترتيبه في جدول الدوري السعودي.

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سيدخل النصر المباراة بروح جيدة بعد بداية تحسن النتائج مع تولي ألين هورفات القيادة الفنية، أما الهلال فسيشارك في كأس السوبر وعينه على صدارة الدوري السعودي التي يهددها والشباب والأهلي بقوة، فالفارق بين الأزرق وبينهما أصبح نقطة واحدة فقط بعد تعادل الزعيم مع الفيصلي في المباراة الأخيرة.

لكن، هذا الأمر لا يعد مقياسًا للمباراة، فالديربي دائمًا لا يعتمد على مستوى الفريقين طوال الموسم، بل بما يقدمه اللاعبون على أرضية الملعب.

وفي هذا التقرير، يقدم لك جول كل ما تحتاج لمعرفته حول كأس السوبر السعودي 2020، موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدتها مباشرةً والمزيد.

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متى كأس السوبر السعودي 2020؟

موعد مباراة الهلال و النصر في كأس السوبر السعودي هو يوم السبت 30 يناير 2021، الموافق 17 جمادى الآخرة 1442 هجريًا، وستقام في ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وكما حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن صافرة بداية المباراة ستكون الساعة 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:15 بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

تُنقل فعاليات البطولات المحلية في المملكة على القنوات الرياضية السعودية، وستذاع مباراة كأس السوبر السعودي عبر شاشتها كالعادة.

أما إذا لم تستطع مشاهدة مباراة الهلال والنصر عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - النصر السبت 30 يناير 2021،

17 جمادى الآخرة 1442،

20:15 السعودية، 19:15 مصر الرياضية السعودية 1 ستاد الملك فهد الدولي

هل تلعب مباراة كأس السوبر السعودي بدون جمهور؟

في نوفمبر الماضي، أعلن الإعلامي وليد الفرج أن عودة الجماهير للمدرجات في السعودية قريبة، وأن البداية ستكون بدخول 20% من المدرجات مع الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية.

لكن، لم تعد الجماهير حتى ديسمبر، ومع بداية الموجة الجديدة من فيروس كورونا، أوقفت المملكة العربية السعودية حركة الطيران وأصبحت مسألة عودة الجماهير غير مطروحة في الوقت الحالي.

يشير ذلك إلى أن مباراة كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر ستلعب بدون جمهور.

من هو أكثر فريق فاز بكأس السوبر السعودي؟

اعتمدت بطولة كأس السوبر السعودي من الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 2012، وقد أقيمت النسخة الأولى عام 2013 وجمعت الفتح مع الهلال وانتهت بنتيجة 3-2 لنادي الفتح.

فاز النصر بكأس السوبر العام الماضي، وذلك بعد أن واجه التعاون وتعادل معه 1-1 ثم فاز بركلات الترجيح 5-4، وهذا اللقب هو الأول في تاريخ العالمي.

الهلال هو صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، أما الاتحاد والتعاون فهما الفريقان الوحيدان اللذان لعبا كأس السوبر السعودي ولم يُتوجا بها أبدًا.