موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يحل منتخب السعودية ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفيتنامي، في مباراة هامة للغاية بالجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

ونجح المنتخب السعودي في تحقيق نتيجة إيجابية بالجولة الخامسة بالتعادل سلبيًا مع أستراليا خارج الديار، ليواصل الأخضر تصدره لترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الكانجارو.

منتخب فيتنام يتذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط وقد فقد من الناحية العملية فرصة الوصول للمونديال القطري، وآخر الهزائم أتت على يد اليابان بهدف نظيف.

تحليل السعودية وأستراليا | الانتصار البدني .. هل فاجئكم رينارد؟

مباراة الذهاب بين فيتنام والسعودية على أراضي المملكة انتهت بانتصار ساحق لكتيبة هيرفي رينارد بثلاثية لهدف بملعب مرسول بارك، وتمني الجماهير السعودية النفس بتكرار هذه النتيجة خارج الديار لوضع القدم الأولى في مونديال قطر.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة فيتنام والسعودية وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة السعودية وفيتنام؟

موعد مباراة السعودية وفيتنام هو يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، على ملعب ماي دينه الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفيتنام؟

تذاع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات القارية.

ستذاع مباراة السعودية وفيتنام عليها، وستتواجد على شاهد، كما يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها جول.