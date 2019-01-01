موعد مباراة السعودية ضد الكويت، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة السعودية ضد الكويت ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الخليج 24، القنوات الناقلة للحدث وما هو التشكيل المتوقع لكلا الفريقين..

يفتح ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، أبوابه، لمباراة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخب السعودية أمام منتخب الكويت، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين في مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2019، الموافق 30 ربيع الأول 1441 هجريًا.

المنتخب السعودي يدخل هذه البطولة وهو منتشٍ بالأداء العظيم الذي قدمه في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية والذي تجلى في الريمونتادا المصغرة التي قامت بها كتيبة هيرفي رينارد أمام أوزباكستان في الفوز الكبير بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الأخير.

في الوقت نفسه، فإن هذه البطولة تمثل احتكاكًا ضخمًا للأخضر في سبيل تطوير الأداء استعدادًا للمرحلة المقبلة الصعبة في التصفيات، والتي يسعى من خلالها إلى ضمان التواجد للمرة الثانية على التوالي في المونديال المقرر له في قطر أيضًا.

أما الكويت، والذي يُعد صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس الخليج، يدخل هذه البطولة وعينه على إعادة النشاط والحيوية للكرة الكويتية مجددًا من خلال التتويج باللقب الغائب منذ مدة ويعتمد في المقام الأول على نجمه الكبير بدر المطوع.

الآن نستعرض معكم موعد مباراة السعودية والكويت، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس الخليج العربي وجداول المجموعات

موعد مباراة السعودية ضد الكويت والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة السعودية - الكويت ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة بالدوحة الأربعاء 27 نوفمبر 2019،

30 ربيع الأول 1441،

20:00 بتوقيت السعودية والكويت KSA SPORTS HD

beIN SPOTS HD

قنوات الكأس

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الغيابات والتشكيل المتوقع للسعودية

بعد انتهاء التوقف الدولي.. ماذا قدم رينارد مع المنتخب السعودي حتى الآن؟

لن يعاني منتخب السعودية من أي غيابات، حيث يدخل الأخضر بقائمة مكتملة الأركان استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت ولبطولة خليجي 24 بشكل عام.

من المتوقع أن يدخل هيرفي رينارد بتشكيلته الأساسية الكاملة والمعتادة، حيث محمد العويس في حراسة المرمى وأمامه خط دفاع يتصدره الثنائي زياد الصحفي ومحمد الخبراني مع ياسر الشهراني ومحمد البريك على الأطراف، ومنتصف ملعب يقوده سلمان الفرج وخط هجومي يتسيده سالم الدوسري وعبد الله الحمدان.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

ياسر الشهراني - زياد الصحفي - محمد الخبراني - محمد البريك

سلمان الفرج - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - يحيى الشهري - هتان باهبري

عبد الله الحمدان

الغيابات والتشكيل المتوقع الكويت

لا توجد غيابات في صفوف منتخب الكويت في اللقاء القادم أمام المنتخب السعودي، وستكون جميع الخيارات مُتاحة للمدرب ثامر عناد لتجربة لاعبيه.

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يدخل المدرب الوطني بتشكيلته المعتادة بسليمان عبد الغفور في حراسة المرمى وأمامه ثلاثي دفاع حمد حربي وفهد الهاجري وفهد حمود، مع رباعي منتصف الملعب سلطان العنزي وعبد الله ماوي ومبارك الفنيني وأحمد الظفيري، مع خط هجوم يقوده بدر المطوع.

التشكيل | 3-4-3