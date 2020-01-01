موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد نادي مصر في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نادي مصر في ملعب الكلية الحربية، وذلك في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

لا تزال كرة القدم المصرية تُعاني بعض الشيء من أزمات بسبب فيروس كورونا وإصابة بعض لاعبي الأندية به، لكن الشيء الأكيد أن قطار الدوري مستمر مهما كانت الظروف.

الزمالك يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 38 نقطة بعد الفوز على المصري والتعادل مع الاتحاد، وأخيرًا الفوز على مصر المقاصة باللحظة الأخيرة بهدف الواعد حسام أشرف.

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بينما مصر، الذي صعد إلى الدوري الممتاز هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، يتذيل ترتيب جدول البطولة برصيد 12 نقطة ويأمل في تكرار ما فعله الدور الأول من مفاجأة التعادل مع الفارس الأبيض.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ونادي مصر والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة الزمالك ونادي مصر؟

تقام مباراة الزمالك ضد نادي مصر يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2020، الموافق 28 ذو الحجة 1441، على ملعب الكلية الحربية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونادي مصر؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد نادي مصر على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة نادي مصر - الزمالك الكلية الحربية الثلاثاء 18 أغسطس 2020،

28 ذو الحجة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو التشكيل المتوقع للزمالك؟

أشارت بعض التقارير إلى أن محمد عنتر وكريم بامبو لأسباب فنية، حيث لم يقتنع بهما المدرب باتريس كارتيرون، أما أوباما فيواصل برنامجه التأهيلي ولن يكون جاهز للمباراة، كذلك عبد الله جمعة ومصطفى فتحي وشيكابالا.

لجنة فض المنازعات بالفيفا تخطر الزمالك بتوقيع عقوبة على اللاعب الهارب محمود كهربا قيمتها ٣٢ مليون و٨٣٧ ألف جنيه وتوقيع غرامة أخرى قدرها ٥%من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي بسبب هروبه وعدم التزامه بعقده مع النادي وفي حالة عدم السداد خلال٤٥يوما يتم توقيع عقوبة الإيقاف 📝⚽ pic.twitter.com/7qDkerKnwL — SC (@ZSCOfficial) August 14, 2020

ومن المتوقع أن يعتمد كارتيرون على تشكيلته المعتادة بأبو جبل في حراسة المرمى وخط دفاع مكون من الونش ومحمود علاء مع ثنائية ساسي وطارق حامد وفي الأمام مصطفى محمد