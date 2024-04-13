تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته...

ينتظر الجمهور المصري والعربي قمة جديدة وديربي القاهرة بين كتيبة الزمالك والأهلي على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري 2023-2024.

الأهلي يدخل المباراة منتشيًا بمسيرته الجيدة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك فوزه الهام على حساب زد في الدوري المصري بهدف وسام أبو علي.

أما الزمالك فاستفاق بشكل واضح مع مدربه الجديد جوزيه جوميز، والصفقات العديدة التي أبرمها الفارس الأبيض عقب انتهاء عقوبة حظر القيد.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريدون معرفته..

جدول مباريات الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والأهلي بديربي القاهرة في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الزمالك والأهلي بديربي القاهرة في الدوري المصري 2023-2024 هو يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي بديربي القاهرة في الدوري المصري 2023-2024 ؟

تذيع مباريات كأس مصر قناة أون تايم سبورتس، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الزمالك والأهلي بديربي القاهرة في الدوري المصري 2023-2024 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر منصات "كورة بلس"..

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق الزمالك - الأهلي الإثنين 15 أبريل 2024

20:00 السعودية، 19:00 مصر ON Time Sports 1 HD القاهرة الدولي أيمن الكاشف

مؤمن حسن

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، خاض كل من الزمالك والأهلي 223 مباراة رسمية، فاز الزمالك في 51 مناسبة وفاز الأهلي في 96 مناسبة، بينما حسم التعادل 76 مباراة بين القطبين.

على مستوى كأس مصر، تواجه الفريقان في 32 مناسبة، فاز الزمالك في 11 مناسبة، وفاز الأهلي في 16، وتعادلا في 5 مباريات.

في الجدول التالي نستعرض لكم سجل مواجهات الزمالك والأهلي في كل المسابقات الرسمية والودية..

البطولة المباريات فوز الزمالك فوز الأهلي التعادل الدوري المصري 126 27 49 50 كأس مصر 33 11 17 5 السوبر المصري 8 2 6 0 كأس السلطان حسين 6 3 1 2 دوري القاهرة 42 9 21 12 دوري أبطال إفريقيا 9 0 6 3 السوبر الإفريقي 1 1 0 0 إجمالي المباريات الرسمية 224 51 97 76 المباريات الودية 23 8 11 4 الإجمالي 248 59 109 80

تشكيل الزمالك المتوقع للديربي أمام الأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

من المتوقع أن يدخل المدرب جوزيه جوميز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمى محمد عواد خط الدفاع أحمد أبو الفتوح - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر خط الوسط نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - عبد الله السعيد - ناصر ماهر خط الهجوم مصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو

تشكيل الأهلي المتوقع للديربي أمام الزمالك في الدوري المصري 2023-2024؟

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3