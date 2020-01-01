موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد نادي الزمالك لمواجهة النادي وادي دجلة ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز ، وذلك يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2020 على ستاد القاهرة الدولي.

يخوض الفارس الأبيض اللقاء بعد فوزاً صعباً حققه في آخر مباراة له في كأس مصر على نادي سموحة بنتيجة 2-1، أحرز أهداف الأبيض إمام عاشور في الدقيقة 81، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 114 في المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين.

يحتل أبناء ميت عقبة مركز الوصيف في ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة بعد منافسة قوية مع نادي بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، وكان الفريق الأبيض تزعزع استقراره مؤخراً بعد رحيل مديره الفني بشكل مفاجيء، وتولى قيادة الفريق طارق يحيى بشكل مؤقت حتى تولى الإدارة الفنية باتشيكو في مهمة صعبة ورغبة كبيرة من جماهير الزمالك في الوصول إلى الاستقرار وتحقيق البطولة الأفريقية الغائبة عن جدران القلعة البيضاء منذ عام ٢٠٠٢.

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وعلى الجانب الآخر نادي وادي دجلة يصارع شبح الهبوط ويحاول جاهدًا الحصول ولو على نقطة وحيدة تساعده في صراع البقاء في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز 13 في الجدول برصيد 34 نقطة، ويأمل الفريق تحقيق الاستفادة القصوى من اللقاء لتزداد فرصته في البقاء ويبتعد عن منطقة الخطر.

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وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة؟

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة هو يوم الخميس 8 أكتوبر 2020، وستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة؟

مجموعة قنوات أون سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك ضد وادي دجلة.

كما يمكنك متابعة المباراة عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الزمالك - وادي دجلة ستاد القاهرة الدولي الخميس 8 أكتوبر 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT

ما هو تشكيل الزمالك؟

يغيب عن الزمالك فرجاني ساسي وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمود علاء ويوسف أوباما بعد الحصول على الإنذار الثالث، ويغيب أيضًا شيكابالا ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة، وأشرف بنشرقي للاستعاء للمنتخب المغربي.

الرجال يبدأون الاستعداد للمواجهة القادمة. 💪📸 pic.twitter.com/DmxbGPz42n — SC (@ZSCOfficial) October 6, 2020

سيبدأ أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام والونش وعبد الغني وعبد الله جمعة في الدفاع، طارق حامد ومحمد حسن في الوسط وأمامهما إسلام جابر وزيزو وكاسونجو، وسيقود الهجوم مصطفى محمد.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبوجبل

عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام

محمد حسن - طارق حامد

كابونجو كاسونجو - أحمد سيد زيزو - إسلام جابر

مصطفى محمد

ما هو تشكيل وادي دجلة؟

من المتوقع أن يبدأ المدرب اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو بعبد المنصف في حراسة المرمى، أحمد رمضان بيكهام ومرعي وخالد رضا ويعقوبو في الدفاع، محمد رضا وعبد الله محمود وعبد العاطي في الوسط، الوادي وكابو وعمران في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

محمد عبد المنصف

إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعي - أحمد رمضان بيكهام

محمد عبد العاطي - عبد الله محمود - محمد رضا

رجب عمران - رفيق كابو - عبد الكبير الوادي