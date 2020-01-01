مرتضى منصور: الجنايني أبلغني بالعزل .. والزمالك مهدد بالمنع من القيد

رئيس الزمالك يرفض تطبيق قرار اللجنة الأولمبية المصرية.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه تلقى خطابًا من عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، تفيد بأنه أصبح معزولًا من منصبه.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، قد أصدرت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور لمدة 4 سنوات، ومنعه من المشاركة في أي نشاط رياضي خلال فترة الإيقاف، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، مع إخطار كل الاتحادات الرياضية بهذا القرار.

مرتضى قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "تلقيت خطابًا من عمرو الجنايني، جاء فيه تقرر عزله من رئاسة القلعة البيضاء، بناءً على قرار اللجنة الأولمبية المصرية".

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وتابع: "عمرو الجنايني طلب مني دفع غرامة 100 ألف جنيه، وإلا سيتم منع الزمالك عن قيد اللاعبين".

منصور واصل: "أرفض تطبيق قرار الإيقاف، وأتعرض لمؤامرة خارجية، وأطالب رئيس الوزراء بإصدار بيانًا رسميًا حول هذا الأمر".

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جاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات، بعد الشكاوي المقدمة ضده من جانب محمود الخطيب رئيس الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس الزمالك، وممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق.