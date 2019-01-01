موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الشرقية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الشرقية في دور 32 من كأس مصر 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة للمباراة الأولى للفارس الأبيض في الكأس؟

ندى الشافعي

يستهل الزمالك مشواره في كأس مصر هذا الموسم بمواجهة تبدو في المتناول ضد نادي الشرقية في إطار دور 32، وذلك يوم الأربعاء القادم 4 ديسمبر 2019 على استاد القاهرة الدولي.

كُسر الفارس الأبيض في لقائه الأول في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا من مازيمبي الكونغولي، والذي فاز عليه بثلاثة أهدافٍ نظيفة، وهي المباراة الثانية التي يخسرها أبناء ميت عقبة بعد الخسارة في الدوري المصري من إنبي بهدفين لهدف، ليصبح بذلك ترتيب القلعة البيضاء في الدوري هو المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن المقاولون العرب المتصدر.

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ينافس نادي الشرقية في دوري الدرجة الثالثة المصري، وتحديدًا في المجموعة العاشرة، ويحتل أبناء عرابي حتى الآن المركز السابع بعد مرور 7 أسابيع من عمر المسابقة برصيد 8 نقاط، ويبلغ الفارق بينه وبين سرس الليان المتصدر 5 نقاط.

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موعد مباراة الزمالك والشرقية والقنوات الناقلة