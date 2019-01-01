خاص - "جول" يكشف سبب دعم اللاعبين لميتشو عقب هزيمة الزمالك رغم عدم الحصول على مستحقاتهم

الزمالك يسقط أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون مقابل

قام لاعبو الزمالك عقب الهزيمة أمام مازيمبي الكونغولي، بدعم الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، وأكدوا وقوفهم في ظهره خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد سقط في الهزيمة أمام نظيره مازيمبي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما في الكونغو ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

أشارت الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب قيام اللاعبين بدعم المدير الفني، أن الإدارة هي من دفعتهم لذلك، ولكن يكشف "جول" خلال السطور التالية حقيقة ما حدث عقب لقاء الزمالك.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك عقب المباراة لـ"جول"، أن اللاعبون الكبار في الفريق قاموا بدعم المدير الفني دون توجيه من أحد من مجلس إدارة الأبيض على الرغم من عدم الحصول على مستحقاتهم في الفترة الأخيرة.

ساسي ومحمود علاء وطارق حامد هم من قاموا بحِث اللاعبين على دعم ميتشو رغم الهزيمة أمام مازيمبي والظهور بشكل متراجع، وهو ما جاء بانتشار رسائل الدعم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وشكر مجلس الإدارة على موقف اللاعبين على الرغم من اقتراب ميتشو من الرحيل عن تدريب الفريق إلا أن موقف اللاعبين قد يغير رأي أعضاء مجلس الإدارة اجتماعهم غدًا.

وأشارت المصدر أن موقف لاعبو الزمالك جاء على الرغم من تأخر مستحقاتهم خلال الفترة الأخيرة عكس ما جاء في تصريحات أكثر من عضو مجلس إدارة مؤخرًا.